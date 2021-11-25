Підозрюваний Радослав С. сприяв передачі російським спецслужбам інформації та матеріалів про військові об‘єкти, юридичних та фізичних осіб.

На думку польських спецслужб, ця інформація могла використовуватися росіянами для роботи на території Польщі проти її інтересів.

Власне - доволі очікувано. В світлі протидії інспірованій Кремлем міграційної кризи з боку Польщі, російські ГРУ та ФСБ активізувалися.

Слід зазначити, що даний збір інформації тривав давно і знаходився на фінальному етапі, адже ще в травні поточного року, за аналогічними звинуваченнями було затримано чоловіка на ім‘я Марцін, а Радослав С. входив до його групи.

Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Напруга в регіоні зростає - Путін піднімає ставки. Україні, Польщі, Литві та Латвії слід продовжувати укріплення власних кордонів, проводити необхідні навчання та посилювати роботу спецслужб.