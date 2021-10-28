В Польше владелец паба избил украинца, пострадавший потерял глаз

В польском городе Валбжих гражданин Украины остался без глаза после того, как подрался с хозяином одного из местных пабов. Мужчина попросту отказался оплачивать, предоставленный официантом счет, после чего на него обрушился гнев владельца заведения.

Об этом сообщило информационного агентство Польши. Роковой инцидент произошел в ночь на 23 октября.

Словесная перепалка между поляком и украинским посетителем быстро переросла в рукопашную. Владелец бара схватил гостя и с силой толкнул на стеклянные двери, которые разбились и осколки разлетелись в разные стороны. Один из них попал в глаз украинцу.

Пострадавший был госпитализирован в ближайшую клинику и ему была проведена срочная операция по спасению глаза. Несмотря на усилия врачей, глазное яблоко оказалось сильно повреждено и его пришлось удалить. В ближайшем будущем украинцу предстоит новая операция.

Предварительно полиция Валбжиха не комментирует инцидент, но проводит полное расследование обстоятельств, которые привели иностранца в Польше к инвалидности.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, серьезный конфликт в престижном ресторане Запорожья обернулся поножовщиной и смертью 21-летнего парня.