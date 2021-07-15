В Польше в озере утонул 52-летний украинец. Фото

В Польше в озере у города Рыбник на юге страны утонул гражданин Украины. 52-летний мужчина погиб, когда купался вместе со своими коллегами-украинцами в водоеме, не предназначенном для этого.

О трагедии сообщила пресс-служба местной полиции. Поиски мужчины начались еще во вторник, 13 июля, около 13:00.

Тогда спасатели, которые дежурили в районе Рыбницкого водохранилища, увидели группу украинских граждан, которые заходили в воду. В ходе разговора с мужчинами выяснилось, что один человек из их компании не вышел на берег. Украинцы искали пропавшего.

Специальные службы присоединились к поискам. Они продлились до позднего вечера.

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Используя моторные лодки, служебных собак и дрон спасатели и полиция проверили прибрежную полосу и территорию вокруг Рыбницкого водохранилища.

Водолазы обследовали дно водоема с помощью сонара. Также был проведен обыск с использованием лодок. В поисках помогала и добровольческая Служба спасения на воде.

Утром следующего дня операция продолжилась. Около 15:30 среды, 14 июля, тело утопленника нашли в воде.

Полиция призвала всех граждан проявлять осторожность во время купания, придерживаться правил и выбирать только разрешенные для этого водоемы.

Напомним, что в конце июня в Польше утонула украинка. 36-летняя женщина погибла, когда купалась в реке.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 2 июля в городе Белосток (Польша) убили 48-летнего украинца. По данным СМИ, преступление произошло во время конфликта на фоне спора о территориальной принадлежности оккупированного Крыма.