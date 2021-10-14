В Польше умер украинский заробитчанин: он работал в ремонтно-строительной фирме

В городе Зеленая Гура в западной Польше скончался 46-летний гражданин Украины, который приехал в страну на заработки. Он проживал в одной квартире с шестью согражданами, с которыми работал в ремонтно-строительной фирме.

Об этом сообщило издание "Укринформ", cсылаясь на комментарии окружного прокурора Евы Антонович. Предварительно правоохранители заподозрили, что смерть наступила насильственным путем, но вскрытие эту версию опровергло.

"Бездыханное тело мужчины было обнаружено его соседом по комнате с утра во вторник, 12 октября. Патологоанатомы провели вскрытие и утверждают, что никаких следов насилия не обнаружено. Украинец скончался от естественных причин", – указала польский прокурор.

Видео дня

Антонович добавила, что "заробитчанин" имел хроническую недостаточность печени и сердца. В дальнейшем эксперты проведут токсикологическую проверку крови умершего.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Буковине скончался иностранец с подтвержденным диагнозом COVID-19, которого не приняли два медицинских учреждения. В больницах просто не оказалось свободных мест.