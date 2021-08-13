В Польше украинца забросали бутылками: подробности инцидента

В польском городе Влоцлавек напали на гражданина Украины. Мужчину забросали бутылками.

Об этом пишет Dzień Dobry Włocławek со ссылкой на очевидца. Инцидент случился 8 августа на площади Свободы.

По ее словам, семеро парней бросали бутылки в украинца. Свидетель утверждает, что полицейские, которые проходили мимо, ничего не предприняли.

Между тем правоохранители подтвердили, что инцидент действительно произошел, но национальность пострадавшего не уточнили.

Полицейские отметили, что они выезжали на место происшествия, но когда прибыли, там уже никого не было.

Видео дня

Найти нападавших полиции пока не удалось. В каком состоянии находится украинец после инцидента, также не уточняется.

Напомним, что конце 2020 года в польском городе Новы-Томысль возле сгоревшего автомобиля обнаружили тело украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июля в Польше во время ДТП вблизи Гданьска погиб гражданин Украины.