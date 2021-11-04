В Польше полицейские избили украинца и бросили в лесу: начато расследование

В Млаве Мазовецкого воеводства в Польше двое полицейских, превысив полномочия, избили гражданина Украины дубинками и вывезли одного в лес. Инцидент произошел еще в середине сентября, но широкую огласку возмутительное правонарушение со стороны правоохранителей получило только сейчас.

Об этом сообщило местное издание NaszaMlawa. Известно, что указанные полицейские прибыли на вызов о громком конфликте нескольких мужчин вечером 16 сентября на одной из улиц города.

"Согласно показаниям 30-летнего потерпевшего, сотрудники полиции вытащили его из толпы и начали махать дубинками. В последствии вывезли его в лес и оставили там с травмами. Когда украинец добрался до полицейского участка, у него отказались принимать заявление, сославшись на то, что он якобы пьян. Тогда несчастному не оставалось ничего, кроме как обратиться в прокуратуру", – поведали журналисты.

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Глава районной прокуратуры указал, что оба полицейских, которые подозреваются в избиении иностранца, отстранены от работы. Обстоятельства инцидента выясняются путем следствия, если вина копов будет доказана, им грозит до пяти лет тюрьмы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинец потерял глаз в результате схватки с владельцем бара в Польше. Он не захотел платить по чеку за свой заказ, хозяин заведения решил "преподать ему урок" и заметно переусердствовал.