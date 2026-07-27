В Польше парня и девушку избили возле магазина из-за украинского акцента: пострадавшие в больнице

В Польше жестоко избили молодую пару из Украины. Девушка и парень подверглись нападению из-за того, что нескольким полякам не понравился их украинский акцент.

Видео дня

О нападении в Threads сообщила мать девушки, украинка по имени Карина. Ее дочери после избиения наложили швы на шею, а у парня, Максима, медики подозревают сотрясение мозга.

Что известно

Нападение на Настю и Максима из Украины произошло в городе Вроцлав. Там троим полякам очень не понравился "украинский акцент", который они услышали у парня и девушки в магазине.

Когда Максим и Настя уже вышли из магазина и собирались садиться в свою машину, нападавшие подбежали к ним и начали наносить удары парню.

В какой-то момент трое крепких поляков смогли повалить Максима на землю и начали избивать его ногами.

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Когда Настя попыталась остановить нападавших, ей тоже досталось.

"Моя дочь получила тяжелые травмы. Сейчас врачи накладывают ей швы на шею. У нее и у ее парня подозрение на сотрясение мозга. Как мать, я не могу передать словами ту боль, страх и отчаяние, которые сейчас переживаю... Причина – украинский акцент, который они услышали в магазине", – написала мать девушки, приложив к посту видео избиения и кадры с её дочерью в больнице.

Показательно, что, несмотря на то, что избиение происходило возле магазина средь бела дня на глазах у прохожих, а Настя отчаянно звала на помощь, никто даже не попытался остановить преступление. Свидетели (в том числе спутница одного из нападавших, которая осталась стоять с собакой возле машины) просто наблюдали за избиением.

Когда Карина рассказала о случившемся в сети, её подписчики опознали одного из нападавших: им оказался, как утверждается, профессиональный боец по кулачным единоборствам Адам Цибинский ("Цицу"), участвовавший в турнирах организации GROMDA.

Самоутверждаться путем избиения украинцев ему (если это действительно один из нападавших) не помешала ни спортивная этика (применение профессиональных бойцовских навыков для нападения в повседневной жизни во многих странах учитывается судом как отягчающее обстоятельство), ни общепризнанный принцип: нападать толпой на одного – подло, недостойно и также приведет к более строгому наказанию, если дело дойдет до суда.

"Особенно обращаюсь к полякам – пожалуйста, помогите сделать так, чтобы об этом нападении узнало как можно больше людей. Нельзя допустить, чтобы такая жестокость осталась безнаказанной или замалчивалась", – призвала мама Насти.

Украина призвала польские правоохранительные органы отреагировать на нападение

На сообщение об инциденте отреагировали в Генеральном консульстве Украины во Вроцлаве.

"Генеральное консульство Украины во Вроцлаве призывает польские правоохранительные органы оперативно отреагировать на очередной инцидент, в результате которого, по информации СМИ и социальных сетей, пострадали граждане Украины. Вынуждены констатировать, что в последнее время в Польше участились случаи насилия и агрессии, жертвами которых становятся граждане Украины. Каждый такой случай требует тщательного расследования и надлежащей правовой оценки", – подчеркнули украинские дипломаты.

В дипломатическом представительстве добавили, что глава МИД Андрей Сибига поручил Генеральному консульству срочно принять необходимые меры реагирования.

В настоящее время ГКУ уже направило официальный запрос в компетентные органы Национальной полиции Республики Польша и ожидает официальной информации.

"В случае подтверждения изложенных обстоятельств рассчитываем на всестороннее, объективное и оперативное расследование, установление мотивов содеянного и привлечение виновных к ответственности в соответствии с законодательством Республики Польша. Любые проявления насилия, ксенофобии или ненависти неприемлемы и не должны иметь места в демократическом обществе. Призываем граждан Украины, которые могли пострадать от этого инцидента или располагают информацией о нем, обратиться в Генеральное консульство Украины во Вроцлаве. Это позволит оказать необходимое консульское содействие и поддерживать взаимодействие с компетентными органами", – говорится в официальном заявлении представительства Украины во Вроцлаве.

Как сообщал OBOZ.UA, масштабы неприязни к украинцам в Польше вызвали беспокойство у представителей некоторых местных органов власти.

Так, в городском совете польского Сопота призвали власти начать общенациональную социальную кампанию по противодействию антиукраинским настроениям.

Представители муниципалитета заявили о необходимости борьбы с ксенофобскими и националистическими нарративами, которые, по их мнению, способствуют распространению враждебности по отношению к украинцам.

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