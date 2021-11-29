В Польше умер врач из Украины: работал на стройке, чтобы содержать семью. Детали трагедии

В Польше внезапно умер 40-летний гражданин Украины Олег Самков. Мужчина был родом из Ривненской области, где работал детским оториноларингологом (ЛОР). Родители маленьких пациентов уважали врача за профессионализм и человеческие качества. Однако ему пришлось оставить любимую работу из-за низкой зарплаты и уехать в соседнюю страну, чтобы достойно содержать семью.

До того, как уехать в Польшу, Самков успел поработать на стройках в Швеции и Эстонии. Дома у него остались супруга и двое детей.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Известие о внезапной смерти Олега Самкова поразило не только родных и друзей. Родители его маленьких пациентов пишут в соцсетях, что были расстроены тем, что он уволился, а теперь в шоке от того, что мужчины не стало.

"Это был врач от Бога. Именно благодаря ему мои дети не боятся докторов. Они с радостью приходили к нему на прием, показывали свои носики, проходили все процедуры. Мне очень жаль. Он не мог получать у нас в Украине достойную зарплату, вынужден был уехать, почему его не удержали в больнице?" – говорит мама его маленьких пациентов Алена Городецкая.

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Родители детей пишут, что мужчина был честным, порядочным, профессиональным доктором. Его сокурсники по Буковинскому государственному медицинскому университету отмечают, что Олег Петрович был веселым, с добрым сердцем и всегда старался никого не обидеть.

В последнее время мужчина работал в Польше на стройке. Он умер ночью с 26 на 27 ноября. Просто лег спать, а утром не проснулся. По словам знакомой семьи, предварительная версия смерти – отрыв тромба.

Но окончательный диагноз назовут уже после вскрытия и экспертизы.

Олег Самков из родной детской больницы в Ривном уволился примерно два года назад. Он принял такое решение из-за низкой зарплаты.

"У него двое детей. Младшая дочка пошла в первый класс, старший сын то ли в 7-й, то ли в 8-й класс. К сожалению, старший сын у него болен, поэтому нужны деньги на лечение. Выжить на нашу зарплату в 5-7 тысяч невозможно", – говорит главный врач этого медицинского учреждения Николай Надейко.

По его словам, первое время Олег трудился в Швеции, потом в Эстонии. Устроиться врачом в Польше он сразу не мог. Тогда два года назад в Польше еще не было упрощенных условий для украинских медиков.

Поэтому нужно было легализовать диплом, проходить обучение и сдавать экзамены. На это ушел бы целый год, если не больше, да и немалые средства. Самков не мог себе этого позволить, ведь ему нужно было сразу зарабатывать деньги.

"Мы виделись с ним год назад, разговаривали. Я звал его назад. Он тогда спросил: "А две тысячи евро будете мне платить?" Я говорю: "Максимум что могу сделать – тысячу евро, и то это надо постараться". Это нужно платить премии, проценты за нагрузку, дать полторы ставки. Это очень сложно у нас сделать", – поясняет Надейко.

Самков не согласился и продолжал ездить на заработки, продолжал трудиться разнорабочим. "Звонили его друзья оттуда, говорили, что очень его уважали, знали, что он доктор. Он им и массаж делал, и уколы, если надо. Он никому не отказывал. Но выжить на зарплату врача тут у нас в Украине он не мог. У него сын серьезно болен. Не знаю, как сейчас они будут жить, еще есть пожилые родители. Сейчас люди собирают деньги, чтобы перевезти тело Олега в родное село и похоронить", – плачет знакомая семьи.

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Самкова Катерина, жена Олега Самкова.