В полиции назвали две версии смерти Полякова: будет проведен ряд экспертиз

Народный депутат от группы "За будущее" в Верховной Раде Антон Пояков мог умереть в результате хронического заболевания или отравления неизвестным веществом: самостоятельно или другим лицом. Такие ныне версии рассматривают правоохранители.

Деталями расследования дела поделился начальник полиции Киева Иван Выгивский на специальном брифинге Министерства внутренних дел (МВД) 8 октября. Мероприятие транслировалось онлайн на YouTube "24 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы больше склоняемся к тому, что это была естественная смерть. Из показаний таксиста, плохо мужчине стало именно в авто такси", – отметил правоохранитель.

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Он добавил, что пока в деле нет задержанных. Зато назначен ряд экспертиз для установления точных причин смерти нардепа. Предварительно, результаты ожидают в течение одного-двух дней.

Выгивский подтвердил, что незадолго до смерти Антон Поляков встречался с мужчиной по имени Руслан Джамбулатов. В то же время уточнил, что это не тот человек, который значится в санкционных списках СНБО как криминальный авторитет.

"Мы разбирали эту ситуацию. Это однофамилец, гражданин Украины, однако он не относится к лицам, причастным к уголовному миру, не был судим", – пояснил начальник полиции Киева.

По его словам, в деле есть определенные разногласия, которые правоохранители проверяют. Также изучают все имеющиеся материалы, историю болезней умершего, ждут официальных выводов экспертиз и т. д. Более подробную информацию по расследованию обещают предоставить через неделю.

Напомним: о смерти 33-летнего Антона Полякова сообщили утром 8 октября. В ночь на пятницу нардепу стало плохо во время поездки в такси на улице Березняковской в Киеве. После вскрытия выяснилось, что он умер в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Источники OBOZREVATEL в полиции рассказали, что такси Hyundai Sonata, в котором ехал Поляков, патрульные остановили за нарушение правил дорожного движения. Нардепа они застали в бессознательном состоянии. Копы пытались оказать ему помощь до приезда скорой, однако медики лишь констатировали смерть мужчины.

По факту смерти нардепа было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, при этом с пометкой "естественная смерть".

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