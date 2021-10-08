В полиции назвали две версии смерти Полякова: будет проведен ряд экспертиз
Народный депутат от группы "За будущее" в Верховной Раде Антон Пояков мог умереть в результате хронического заболевания или отравления неизвестным веществом: самостоятельно или другим лицом. Такие ныне версии рассматривают правоохранители.
Деталями расследования дела поделился начальник полиции Киева Иван Выгивский на специальном брифинге Министерства внутренних дел (МВД) 8 октября. Мероприятие транслировалось онлайн на YouTube "24 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Мы больше склоняемся к тому, что это была естественная смерть. Из показаний таксиста, плохо мужчине стало именно в авто такси", – отметил правоохранитель.
Он добавил, что пока в деле нет задержанных. Зато назначен ряд экспертиз для установления точных причин смерти нардепа. Предварительно, результаты ожидают в течение одного-двух дней.
Выгивский подтвердил, что незадолго до смерти Антон Поляков встречался с мужчиной по имени Руслан Джамбулатов. В то же время уточнил, что это не тот человек, который значится в санкционных списках СНБО как криминальный авторитет.
"Мы разбирали эту ситуацию. Это однофамилец, гражданин Украины, однако он не относится к лицам, причастным к уголовному миру, не был судим", – пояснил начальник полиции Киева.
По его словам, в деле есть определенные разногласия, которые правоохранители проверяют. Также изучают все имеющиеся материалы, историю болезней умершего, ждут официальных выводов экспертиз и т. д. Более подробную информацию по расследованию обещают предоставить через неделю.
Напомним: о смерти 33-летнего Антона Полякова сообщили утром 8 октября. В ночь на пятницу нардепу стало плохо во время поездки в такси на улице Березняковской в Киеве. После вскрытия выяснилось, что он умер в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
Источники OBOZREVATEL в полиции рассказали, что такси Hyundai Sonata, в котором ехал Поляков, патрульные остановили за нарушение правил дорожного движения. Нардепа они застали в бессознательном состоянии. Копы пытались оказать ему помощь до приезда скорой, однако медики лишь констатировали смерть мужчины.
По факту смерти нардепа было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, при этом с пометкой "естественная смерть".
Как сообщал OBOZREVATEL:
нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова попала в скандал с перепиской о трагедии с Поляковым. В частности, она не жалела о смерти парламентария, заявив, мол, "так на одного врага будет меньше". В итоге главы парламентских фракций потребовали ее отставки.
8 октября коллега Полякова по фракции Анна Скороход потеряла сознание в помещении комитетов ВРУ. Женщина была в состоянии шока, ее скорой госпитализировали в больницу. Отмечается, что ранее Скороход жила вместе с Поляковым.
Умерший нардеп в прошлом прославился рядом скандальных событий, которые были связаны с его выводом из фракции СН, а также заявлением о попытке убийства. О том, кто такой Антон Поляков и чем он был известен – читайте в нашем материале.