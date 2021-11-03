В полиции начали расследование относительно Фарион и Ницой: названа причина

Правоохранители открыли уголовное производство, фигурантами которого стали детская писательница Лариса Ницой и экс-депутат Верховной Рады Ирины Фарион. Дело завели из-за оскорбительных высказываний Фарион и Ницой в адрес украинских спортсменов.

Об этом сообщило издание "Украинские новости", ссылаясь на информацию Национальной полиции. Отмечается, что дело было открыто в октябре по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам (ст. 161 УКУ). Основанием для возбуждения уголовного производства стало решение суда, который обязал его зарегистрировать.

Видео дня

Фигурантка дела Ирина Фарион назвала украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих "биологическим мусором". Таким эпитетом экс-депутат "наградила" украинскую спортсменку за то, что она сфотографировалась вместе с российской легкоатлеткой Ласицкене после соревнований на Олимпиаде в Токио в 2020 году.

Экс-депутат в своем посту в соцсети назвала поступок украинской спортсменки проявлением безнравственности и дикости. За это Facebook забанил Фарион.

В свою очередь Лариса Ницой обозвала футболистов украинской сборной "пропащими московитами" за то, что они не включили в свой плейлист ни одной украинской песни.

Позже Ницой также обозвала "московитом" футболиста Артема Довбика, забившего победный гол на матче Швеция – Украины в 1/8 финала Евро-2020. Писательницу возмутило то, что он говорил на пресс-конференции на русском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Фарион жестко высказалась о русскоязычных украинцах. Экс-депутат заявила, что считает всех русскоязычных граждан Украины "московитами и уродами".

Лариса Ницой назвала автора победного гола в 1/8 финала ЧЕ московитом, однако, отвечая на критику фанатов, отметила, что ее претензии касались всех украинских звезд.