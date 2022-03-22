В Пентагоне заявили, что Украина способна вернуть захваченные оккупантами территории

Защитники Украины способны восстановить контроль над захваченными российскими оккупантами территориями. В Министерстве обороны США отметили, что украинская оборона – проворная и подвижная.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя Пентагона. По словам источника, украинские военные хотят вернуть территории и они способны это сделать.

"Чиновник привел примеры того, как украинцы боролись за возвращение Херсона, а также оттесняли российские войска с северо-востока Николаева, чтобы передислоцироваться к югу от города", – говорят журналисты.

При этом в Пентагоне не готовы сказать, являются ли эти действия частью "большого оперативного плана".

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Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты лишились более 200 самолетов и вертолетов, свыше 500 танков и сотни другой техники. Также армия агрессора потеряла примерно 15 300 человек личного состава. Фиксируется также большой процент смертности среди тяжелораненых путинских солдат.

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