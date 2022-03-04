В Пентагоне заявили, что на территорию Украины зашло 92% войск РФ, выпущено более 500 ракет

Состоянием на пятницу, 4 марта, на территорию Украины зашло 92% войск РФ, которые были сконцентрированы у наших границ перед полномасштабным вторжением. Это на 2% больше, чем в четверг, 3 марта.

Об этом свидетельствуют данные Пентагона, передает Forbes. Также с 24 февраля (с начала большой войны) по территориям Украины было запущено более 500 ракет. Из них около 20 – за последние сутки.

При этом источник в американском Министерстве обороны отмечает, что противовоздушная и противоракетная оборона Украины работает эффективно, а большинство украинских самолетов продолжают вести борьбу за воздушное пространство – у россиян нет преимущества в небе.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Шансы на то, что НАТО закроет небо над Украиной, составляют 30%. Но в США и дальше считают, что это сделать невозможно.

Также есть мнение, что страны НАТО могут создать беспилотную зону над Украиной без военных ресурсов. Для этого нужно всего пять шагов, о которых накануне рассказал немецкий политолог.

По мнению американских военных экспертов, Россия в войне против Украины сейчас проигрывает по всем направлениям, кроме моря. Борьба украинских защитников сорвала планы быстрой победы России, однако ситуация все еще остается опасной.

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