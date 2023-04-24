В Печерском суде манипулировали системой выбора судей по делу Вячеслава Шаповалова, чтобы продлить его арест

Управляющий партнер Адвокатского объединения "Лойерс Альянс" Владислав Моренко, являющийся защитником бывшего министра обороны Вячеслава Шаповалова, подал заявление об отводе следственного судьи Печерского районного суда Киева Кристины Константиновой.

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По его мнению, в суде состоялась манипуляция с электронной системой распределением дел между судьями, чтобы судьей была назначена Константинова, которая должна продолжить заключение под стражей Шаповалова.

Моренко напомнил, что сейчас в производстве Печерского районного суда находится ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания Шаповалова под стражей. Для этого в суде должен был пройти электронный выбор следственного судьи.

Около 10 часов утра 24 апреля в суде было распределено дело, не имеющее отношения к Шаповалову, и одним из трех избранных судей была избрана Константинова. Приблизительно через час, когда распределялось дело Шаповалова, выбор был сделан только из одного судьи - Константиновой. Кроме того, как свидетельствует отчет по результатам распределения на сайте Судебной власти, эти два дела были объединены, хотя первое не касается бывшего замминистра обороны.

Моренко уверен, что объединение двух разных дел и последующая манипуляция с выборов одного судьи было неслучайным, потому что именно Константинова должна продолжить содержание под стражей Шаповалова.

"Фактически судебное дело Шаповалова не распределялось, а было объединено с неизвестным делом, которое его не касается, что дает основания считать, что следственная судья была избрана в ручном режиме", - считает Моренко.

На основании прямого нарушения Уголовно-процессуального кодекса и Положения об автоматизированной системе документооборота адвокат требует отвода судьи.

Напомним, что 19 апреля Киевский апелляционный суд отклонил уже вторую апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда Киева о содержании под стражей эксзаместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова. Во время второй апелляции были озвучены новые факты, указывающие на то, что уголовное дело должно быть закрыто из-за некачественной доказательной базы и отсутствия состава преступления.