В Павлограде авто на скорости влетело в жилой дом, есть погибшие. Видео

Утром 15 октября в частном секторе Павлограда Днепропетровской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль на большой скорости врезался в частный дом на улице Полтавская, в результате погибли два человека.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы, опубликовав первые кадры с места аварии. На них видно, что машина серьезно повреждена, фактически превращена в груду металлолома (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Предварительно известно, что в машине было три человека, и третий серьезно пострадал. В результате он был экстренно госпитализирован.

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На месте ДТП работает Патрульная полиция, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии и причины, почему водитель не справился с управлением.

Как сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье 46-летний мужчина, пьяным управляя BMW, вылетел на обочину и сбил ребенка. Девочка шести лет от полученных травм погибла на месте.

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