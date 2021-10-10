В Париже задержан бывший пилот, который собирался протаранить Нотр-Дам – СМИ

Полиция Парижа арестовала бывшего пилота, который, по информации французских СМИ, якобы планировал на самолете протаранить здание собора Парижской Богоматери. Операцию по задержанию правоохранители провели 7 октября.

50-летний подозреваемый ранее работал в гражданской авиации, в таких компаниях, как Air Liberty, Air Tahiti и Royal Fly. О его планах полиции рассказали его родственники, сообщил в субботу, 9 октября телеканал CNews со ссылкой на полицию.

Мужчина признался близким, что "скоро самолет врежется в Нотр-Дам". Он жил в городе Андай на юго-западе Франции, недалеко от границы с Испанией, и владел легким туристическим самолетом Cessna.

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По словам его родственника, мужчина находится в депрессивном и психически нестабильном состоянии. Правоохранители в Андае сразу передали эту информацию в Париж.

Подозреваемый был найден в столице Франции благодаря данным о геолокации с его телефона. В нетрезвом состоянии он блуждал вблизи другого известного собора – Сан-Сюльпис (после пожара в соборе Парижской Богоматери выполняет функции кафедрального).

По данным Le Figaro, префектура полиции Парижа в ближайшее время намерена провести психиатрическую экспертизу бывшего пилота.

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