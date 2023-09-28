В отношении Спартака Субботы открыли уголовное производство: история скандала

Полиция открыла уголовное производство в отношении действий блогра Спартака Субботы. Правоохранители расследуют возможное использование поддельных документов об образовании, выданных на имя Спартака, называвшего себя психологом.

Об этом "Громадському" сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины. В МОН отметили, что дело было открыто 20 апреля.

Досудебное расследование осуществляется Шевченковским управлением полиции Главного управления Нацполиции в Киеве.

Производство открыто по ч. 4 статьи 358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

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Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (67,1 тыс. грн), ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до 2 лет.

Что известно о скандале вокруг Спартака Субботы

Суббота был соведущим одного из самых популярных украинских подкастов "Подкаст терапия", где он и комик Евгений Янович обсуждали, в частности, психологию.

В апреле 2023 года психолог и гештальт-терапевт Илья Полуденный заявил, что Спартак мог лгать о себе. На YouTube вышло пятисерийное расследование.

В нем говорилось, что почти пять лет Суббота публично выдавал себя за кандидата психологических наук, хотя не имел этой научной степени, а также работал в Институте когнитивного моделирования, который связывают с запрещенной в Украине партией "ОПЗЖ".

В частности, было опровергнуто, что Спартак учился в медуниверситете им. Богомольца. Также в реестре ЕГЕБО отсутствует информация о том, что он окончил магистратуру Университета Ниццы 2015 года, как утверждал сам блогер.

Издательство "Вихола" после выхода расследования о Спартаке прекратило сотрудничество с ним, а Евгений Янович объявил о закрытии подкаста, однако Суббота продолжил выпуск шоу. Кроме того, блогера лишили членства в Украинской ассоциации когнитивно-поведенческой терапии из-за нарушения этического кодекса.

Сам Суббота отверг обвинения в неэтическом поведении и пообещал обжаловать их в суде. В июне у него на канале было 443 тысяч подписчиков. Впоследствии блогер удалил старый канал и создал новый, где по состоянию на сентябрь имеет более 8 тыс подписчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минобразования не обнаружило у Спартака диплома магистра и обратилось в полицию с просьбой проверить возможный факт подделки его документов.

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