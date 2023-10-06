В отношении нардепов Куницкого и Дмитрука возбудили уголовное дело за избиение воина ВСУ: что известно

Генеральный прокурор Андрей Костин зарегистрировал уголовные производства по нардепам Артема Дмитрука и Александра Куницкого из-за избиения ими мужчины в Киеве. Два уголовных производства объединили в одно.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в Офисе Генерального прокурора.

"По факту инцидента, произошедшего между народными депутатами и гражданином 5 октября 2023 года в центре города Киева, генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства", – говорится в сообщении.

Нардепам инкриминируют две статьи – умышленное средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 28 УКУ), а также хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенные группой лиц (ч. 2 статьи 296 УКУ).

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Также отмечается, что в настоящее время уголовные производства объединены, а досудебное расследование поручено Главному следственному управлению Государственного бюро расследований.

Регистрация генпрокурором уголовного производства открывает процедуру расследования дела с участием нардепов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 5 октября, в центре Киева произошла потасовка при участии двух народных депутатов – Артема Дмитрука, которого 16 ноября 2021 года исключили из фракции "Слуга народа" и Александра Куницкого - нардепа от "Слуги народа". В сети появилось видео, где нардепы избивают человека. пострадавший оказался защитником Украины.