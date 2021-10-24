В Донецке собираются установить мемориальную доску в честь россиян, погибших весной 2014 года в боях за Донецкий аэропорт. То есть мемориальную доску собираются установить в честь оккупантов, которые приехали в Донецк, чтобы разжечь боевые действия и превратить город в бедную полуразрушенную серую зону.

Сюжет об установке мемориальной доски недавно вышел на донецком канале "Первый республиканский". Сюжет этот абсолютно прекрасен. И я считаю, что его обязательно нужно посмотреть всем, кто до сих пор верит в эти байки про "внутренний конфликт", "гражданскую войну в Украине", в которой Россия и россияне якобы не принимают участия.

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"По инициативе Московского оргкомитета родственников погибших добровольцев Новороссии, в республику передали памятный барельеф, посвященный добровольцам из России, которые в 2014 году защищали Донецкий аэропорт от украинских боевиков", - говорит диктор.

Просто оцените формулировки! "В 2014-м году защищали Донецкий аэропорт от украинских боевиков". То есть какие-то бандиты из России приехали в мирный украинский город и стали стрелять в украинских военных, которые вполне официально, на совершенно законных основаниях находились в Донецком аэропорту. Во всем мире вообще-то это называется "вооруженная агрессия оккупационных войск". И только в шизофреническом мире российских фашистов это называется "защита от украинских боевиков".

"24 мая 2014 года в Донецком аэропорту начался тяжелый бой, в котором порядка 40 добровольцев из Российской Федерации вместе с ополчением Донецкой народной республики отражали вооруженные атаки со стороны Украины. В память об их героизме был создан барельеф", - рассказывает нам дальше "журналист".

Ну вы поняли, да? Они "отражали атаки". То есть они специально приехали с другого государствав украинский город Донецк, напали на украинских военных, которые размещались в аэропорту, и на языке российских имперцев это называется "отражать атаки". Оказывается, проклятые украинские военные, находясь в аэропорту, атаковали несчастных заблудившихся россиян. И вот теперь этим "заблудившимся" в Донецке собираются установить барельеф, который специально изготовили в России и из Россиюшки доставили в Донецк.

"Они подставили свое плечо в тот сложный момент, когда мы не понимали тех событий происходящих. Мы не понимали, что нас ждет далее. Но они, не задумываясь, приехали и подставили свое плечо, и пытались нас защитить", - говорит так называемый депутат так называемого "Народного совета ДНР" Наталья Чекарева.

Да уж, офигенно подставили плечо! Так подставили, что на момент, когда они прибыли – Донецк был абсолютно мирным нормальным городом, который жил полноценной жизнью. Никто не погибал. Все абсолютно нормально работало. Не нужно было ничего ни от кого защищать. И они так "подставили плечо"", что уже восьмой год в Донецке идут боевые действия и город лишился абсолютно всех атрибутов нормальной жизни. Включая тот же аэропорт и железнодорожное сообщение. А сотни тысяч людей город вынуждены были навсегда покинуть. Вот это подставили плечо – так подставили. Помогли – так помогли.

"Организаторы планируют установить памятный барельеф в Киевском районе Донецка до начала ноября – ко Дню народного единства. Этот мемориал будет напоминать о неразрывном союзе Донбасса с его исторической родиной – Россией", - резюмирует "журналист".

Классная история! Они ставят памятник оккупантам, которые приехали в Донецк издалека, чтобы просто-напросто лишить город перспектив нормального развития и поставить крест на его будущем.

И самое поразительное, что даже несмотря на то, что боевики показывают вот такие сюжеты, открыто говорят об участии россиян в том, что происходило в 2014 году – все равно находятся у нас политики, которые продолжают нести эту чушь про внутренний конфликт, в котором россияне якобы не принимали участие, в котором Россия – не сторона. Эти политики продолжают постоянно талдычить одно и то же: ну покажите нам этих россиян на Донбассе – где же на Донбассе эти русские?

Теперь им, по крайней мере, можно показывать этот барельеф. Вот эти русские. Вот эти оккупанты – ставят сами себе памятники на Донбассе.

Видим, что и сами боевики не стесняются уже об этом говорить. Снимают такие сюжеты. И ставят памятники российскому военному присутствию.

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