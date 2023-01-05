В ООН расформировали миссию, которая должна была выяснить обстоятельства гибели украинских военнопленных в Еленовке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял решение расформировать миссию, которая должна была установить факты обстрела СИЗО в оккупированной страной-агрессором Россией Оленовке Донецкой области, где погибли украинские военнопленные. Есть надежда, что она восстановит свою работу в будущем.

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По словам генсека ООН, причина – невозможность доставить экспертов в место происшествия. Об этом заявил спикер главы Организации Стефан Дюжаррик в четверг, 5 января, сообщает Reuters.

"Генеральный секретарь принял решение расформировать миссию по установлению фактов по инцидентам 29 июля 2022 года в Еленовке из-за отсутствия условий для направления миссии на место происшествия", – сказал Дюжаррик.

Спикер главы ООН подчеркнул, что миссия не получила необходимых гарантий безопасности и доступа.

"У нас было политическое соглашение, но для столь сложной и деликатной и, прямо сказать, опасной миссии в зоне боевых действий нам необходимы четкие гарантии безопасности и доступа с обеих сторон. Мы не почувствовали, что получили их и не почувствовали, что была возможность получения таких гарантий в будущем", – добавил он.

В то же время, Дюжаррик не стал отвечать на вопрос, кто именно со сторон не предоставил необходимых гарантий. Однако отметил, что миссия может быть возобновлена в будущем, а пока люди, входящие в ее состав, должны вернуться к обычной работе.

"Только что мы ощутим, что есть необходимые гарантии безопасности и мы можем туда отправиться, миссия будет восстановлена", – сказал он.

Как известно, утром 29 июля оккупанты нанесли удар по исправительной колонии в оккупированной Еленовке, где содержались украинские пленные военные и гражданские. Сообщалось о гибели 40 человек, еще 130 получили ранения.

Москва цинично обвинила в обстреле Вооруженные силы Украины. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал США признать Россию государством-террористом. Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал справедливо ответить за каждого пострадавшего защитника.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики Американского института изучения войны отметили, что на видео последствий удара видны не те "следы", к которым мог привести обстрел из американских РСЗО HIMARS.

В конце декабря в России обнародовали списки украинских военнопленных, погибших и раненых вследствие удара по колонии в оккупированной Еленовке. По данным министерства обороны страны-агрессора, были убиты 50 человек, еще 73 пострадали.