В оккупированном Симферополе столкнулись автобус с десятками пассажиров и грузовик: шесть человек погибли. Фото и видео

В районе аэропорта временно оккупированного Симферополя произошла серьезная авария с участием рейсового автобуса и грузовика. В результате столкновения погибли шесть человек, еще 19 получили травмы, среди них один ребенок.

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Автобус двигался по маршруту "Симферополь – Аркадиевка" и перевозил 32 пассажира. По данным российского МЧС, водитель автобуса не успел затормозить и врезался в стоящий на обочине грузовик.

Водитель выжил и заявил, что его ослепило солнце, из-за чего он не заметил препятствия.

Медицинское обследование, проведенное на алкотестере, показало, что водитель был трезв.

На месте аварии работают спасатели: привлечены 25 человек и девять единиц спецтехники.

Кроме этого, к месту ДТП направлялась машина экстренной службы, которая также попала в аварию, пострадали два человека.

"На перекрестке ул. Никанорова и ул. Киевская произошло столкновение с легковым авто", – говорится в сообщении МЧС РФ.

Ранее на аэродроме в оккупированном Симферополе российский солдат-призывник на КамАЗе протаранил штурмовик Су-25СМ3. В результате этого самолет был разбит практически до основания.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Россией Крыму растет количество насильственных исчезновений людей. Это стало инструментом репрессивной системы, построенной оккупантами на захваченном украинском полуострове.

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