В оккупированном Севастополе российский военный устроил стрельбу: есть погибшие и раненые

В оккупированном Севастополе российский военнослужащий открыл огонь по своим сослуживцам, а затем по гражданским лицам. В результате стрельбы погибли трое местных жителей и один военный, ещё четверо человек получили ранения и были госпитализированы.

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Об инциденте сообщил назначенный Кремлем глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев. Информацию обнародовал российский Telegram-канал "Сирена".

Стрельба произошла в селе Хмельницкое недалеко от Севастополя. Сначала военный открыл огонь по своим сослуживцам, смертельно ранив одного из них и ранив еще одного.

После этого нападавший начал стрелять по гражданским лицам. Жертвами стали трое местных жителей: мужчины в возрасте 71 и 59 лет, а также 64-летняя женщина. Кроме того, ещё трое человек получили ранения.

Всем пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь, врачи борются за их жизни. Стрелка задержали, однако мотивы его действий официально пока не разглашаются.

Напоминаем, что темпы продвижения оккупантов в Украине остаются низкими. В июле оккупанты понесли самые большие потери за год, при этом не добившись значительного продвижения.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что российское командование скрывает реальные потери собственных солдат и массово заносит погибших в категорию пропавших без вести. Родственников оккупантов, которые пытаются выяснить судьбу своих близких, запугивают уголовными делами и лишением выплат.

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