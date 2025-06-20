В оккупированном Луганске российский 'Урал' сбил насмерть девушку на пешеходном переходе: жуткий момент попал на видео

На оккупированных территориях Украины российская военная техника продолжает убивать украинцев. Очередное ДТП с участием оккупантов на "Урале" произошло на пешеходном переходе в Луганске.

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Военный грузовик на полном ходу переехал луганчанку, переходившую дорогу, она скончалась на месте. Об этом сообщил журналист Денис Казанский, опубликовав видео, зафиксировавшее момент убийства.

"Луганск. "Урал" российских оккупантов насмерть задавил девушку прямо на пешеходном переходе", – написал он.

На опубликованном Казанским видео видны трое людей, переходящих дорогу по пешеходному переходу, среди них – девушка с небольшой собачкой на поводке.

В какой-то момент, увидев несущийся на большой скорости военный грузовик, девушка начинает бежать к обочине, однако спастись не успевает: без каких-либо признаков попыток затормозить, "Урал" сбивает ее и переезжает. Собаке повезло куда больше, чем хозяйке: пес остался невредимым.

"Выродки регулярно давят и убивают мирных жителей на всей оккупированной территории Украины, так как не несут за это никакой ответственности. Только недавно аналогичная история случилась в Макеевке, где военный "КАМАЗ" сбил на переходе парня. Объясните теперь родным этой девушки, что эти черти на "Урале" приехали, чтобы ее от фашизма защитить", – написал Казанский.

Напомним, ранее экс-вагнеровец рассказал, как военные РФ убили своих новобранцев по дороге в Луганск. По его словам, в живых из 120 оккупантов осталось лишь 20.

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