В оккупированном Луганске российский грузовик раздавил легковушку с людьми. Видео

Во временно оккупированном Луганске грузовик с военнослужащими ВС РФ протаранил легковое авто гражданских. Машина российских захватчиков буквально раздавила легковушку.

ДТП произошло в среду, 20 сентября, на улице Павловской, в районе заправки. Об этом сообщили местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Очевидцы показали кадры с места инцидента. На фото и видео видно, что возле раздавленного автомобиля стояло два военных грузовика, а также находились люди в форме.

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Легковушка сильно повреждена. Есть ли потерпевшие, пропагандистские источники не сообщили.

Журналист и блогер Денис Казанский отметил в Telegram, что это не первый подобный случай, который происходит на временно оккупированной территории Украины.

Как писал OBOZREVATEL, за несколько дней до этого в Луганске военнослужащий страны-агрессора России устроил смертельное ДТП. Он, находясь за рулем бензовоза, сбил девушку, которая пересекала дорогу на переходном переходе на перекрестке в районе улицы Щербакова.

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