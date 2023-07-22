В оккупированном Крыму разгорелся масштабный пожар. Фото и видео

На территории временно оккупированного Крыма снова разгорелся масштабный пожар. В Симферополе местные жители запечатлели на камеру огромный столб дыма.

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Так, в Telegram-канале "РИА-Мелитополь" сообщают, что произошел пожар на улице Беспалова. Что именно загорелось, не уточняют. На видео заметно, что пожар происходит в районе жилых домов.

В то же время в Телеграмм-канале "Крымский ветер" сообщают, что загорелся дом на улице Ялтинской. Подробности по поводу пожара пока не известны.

Некоторые очевидцы сообщают, что в городе были слышны взрывы. Вероятно, снова кто-то "курит" не в том месте.

Также стало известно, что движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли.

Напомним, что в четверг, 20 июля, в районе военного аэродрома "Саки" в Новофедоровке на территории временно оккупированного Россией Крыма раздались взрывы. Там базируется 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк (ОМШАП) ЧФ РФ.

Также 19 июля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы вблизи села Кринички в Кировском районе полуострова. Там произошло попадание в военный полигон, где располагался склад боеприпасов окупантов, по сообщениям очевидцев, началась детонация;