В оккупированном Крыму произошло масштабное ДТП с участием 13 авто, есть пострадавшие. Фото и видео

На трассе под Севастополем временно оккупированного Крыма 14 января произошла масштабная авария с участием более десятка легковых и грузовых автомобилей. В ней пострадали три человека.

В пресс-службе так называемого УМВД по городу заявили, что причиной ДТП стала гололедица, передает "Крым информ". Кадрами поделились пользователи соцсетей (чтобы посмотреть фото и виео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что события разворачивались в районе моста через реку Бельбек на участке дороги Н06 Симферополь – Бахчисарай – Севастополь.

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Участниками аварии стали 13 транспортных средств: 10 легковушек, две "Газели" и "КамАз". Предварительно, в результате дорожного происшествия пострадали три человека.

На видео, опубликованным очевидцами ДТП в соцсетях, видно, что из-за столкновения грузовик развернуло поперек дороги. При этом он проломил разделительное дорожное ограждение и выехал на встречную полосу движения.

Местные СМИ, цитируя информацию от крымского "МВД", сообщают, что пострадавшим людям необходимую медицинскую помощь врачи оказали на месте.

На месте ДТП работали правоохранители, которым пришлось регулировать дорожное движение и оказывать помощь участникам столкновения. Также там находились бригады скорой помощи и других экстренных служб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре в поселке Партенит на южном берегу оккупированного РФ Крымского полуострова вспыхнул пожар в корпусе военного санатория "Крым". Предварительной причиной ЧП называли ремонтные работы на одном из этажей.