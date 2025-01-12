В оккупированном Иловайске разбился автобус с людьми: есть погибшие и десятки травмированных. Фото

В районе оккупированного Иловайска на Донетчине перевернулся автобус, который возвращался после экскурсии по российскому Краснодару. Вследствие ДТП три человека погибли, еще 27 пострадали.

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Авария произошла на трассе Краснодар-Донецк, заявили в МЧС РФ. Предварительно, 59-летний водитель потерял управление.

Всего в автобусе было 37 пассажиров, в том числе четверо детей.

Предварительно, водитель не учел погодных условий и выбрал небезопасную скорость, поэтому потерял контроль над управлением.

Автобус выехал на встречную полосу и перевернулся на бок. На месте работали 13 специалистов и три единицы техники российского оккупационного МЧС.

У пострадавших травмы легкой и средней тяжести. Три человека человека госпитализированы.

Напомним, Иловайск был оккупирован россиянами в августе 2014 после жестоких боев. Украинские бойцы попали там в окружение, когда в тыл зашло значительное количество регулярных войск РФ.

После призыва российского диктатора Владимира Путина оккупанты открыли так называемый зеленый коридор, но при выходе военных ВСУ открыли огонь, в упор расстреляв украинскую колонну. Тогда погибли 366 украинских воинов, получили ранения 429 и 300 попали в плен.

Как писал OBOZ.UA, ранее в сеть попали фото из оккупированного Лисичанска Луганской области. Когда-то оживленные и наполненные жизнью места напоминают декорации к фильму-катастрофы.

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