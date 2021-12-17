В оккупированном Донецке произошла стрельба, есть погибший: выяснились детали ЧП

В четверг, 16 декабря, в оккупированном Донецке местный житель совершил вооруженное нападение на магазин. "Полицейские ДНР" застрелили его во время задержания.

Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на "МВД" самопровозглашенной республики. Отмечается, что мужчина с автоматом в неадекватном состоянии зашел в магазин и потребовал деньги, после чего открыл хаотичную стрельбу. Он ранил одного из продавцов и скрылся. Сотрудница магазина успела нажать тревожную кнопку.

Уточняется, что местные "правоохранители" разыскали злоумышленника "по горячим следам", однако он якобы привел оружие в боевую готовность и направил в сторону "полицейских". Последние открыли по мужчине стрельбу, он умер на месте. Также в "МВД" добавили, что пострадавшая госпитализирована.

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"Правоохранители" установили, что злоумышленник был местным жителем и злоупотреблял алкоголем. Оружие было не зарегистрировано.

Напомним, в ноябре в оккупированном Донецке прогремел взрыв гранаты. В результате пострадали два человека, один из которых позднее умер. На месте работали российские спецслужбы.

14 декабря на Киевщине мужчина открыл стрельбу в людном месте, после чего забаррикадировался в квартире. Правоохранители провели спецоперацию по задержанию вооруженного злоумышленника. Им оказался 37-летний уроженец Луганщины.

Силовики срочно ввели спецоперацию и провели штурм квартиры. На месте также работали бойцы спецподразделения КОРД, которые начали штурмовать сразу две квартиры, ведь подозреваемый двигался между ними.

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