В оккупированном Бердянске убили 7-летнюю девочку: в преступлении обвиняют школьницу, но есть 'нюанс'. Фото

Во временно оккупированном Бердянске 7-летняя девочка по имени Ангелина Беспалько была найдена мертвой со следами насилия в лесополосе неподалеку от завода "Азовкабель". В преступлении обвиняют школьницу, но есть "нюансы".

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Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. Ангелина исчезла вечером 16 мая после того, как вышла гулять во дворе своего дома на улице Кабельщиков, 154.

На следующий день ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили в посадке. По версии оккупационных властей, убийцей оказалась 14-летняя школьница - ученица седьмого класса.

Оккупанты заявляют, что девушка якобы пыталась подражать серийному убийце Александру Пичушкину, которого в российских СМИ прозвали "битцевским маньяком". Сообщается, что ребенок был убит ударом молотка по голове, а рядом с телом нашли записку с признанием увлечения Пичушкиным.

Однако эта версия вызывает немало вопросов. По информации из независимых источников, есть признаки того, что перед убийством девочку могли изнасиловать. В связи с этим возникает сомнение, что это мог совершить 14-летний подросток, тем более - девушка.

Примечательно, что параллельно в городе продолжается почти недельная облава из-за поиска дезертиров - осужденных, которые сбежали из рядов российских оккупационных войск. Они могли скрываться вблизи места преступления.

Доверия ни одному "расследованию", которое проводят оккупанты, нет. Многие уверены - настоящую правду скроют, а "удобного" подозреваемого уже нашли.

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Как сообщал OBOZ.UA, на Херсонщине произошло показательное дезертирство: 12 российских военных сбежали с передовой. Воины оставили оружие, форму, личные вещи и скрылись в неизвестном направлении, переодевшись в гражданское.

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