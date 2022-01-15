В оккупированной Горловке утечка химикатов: Россия может использовать ее против Украины

Украинская военная разведка установила, что во временно оккупированную Горловку в Донецкой области 14 января привезли емкости с аммиаком. Их доставили на территорию ПАО "Концерн Стирол".

Из-за нарушения герметичности в атмосферу вытекают ядовитые вещества. Об этом сообщили на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

Разведчики считают, что Россия может использовать этот инцидент с аммиаком, чтобы обвинить Украину в применении ядовитых химических веществ. Это, в свою очередь, может стать поводом для Москвы расширить вооруженную агрессию против нашей страны.

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Кроме того, подобная ситуация с химическим загрязнением местности может привести к экологической катастрофе на востоке Украины, сказано в сообщении.

"Российская оккупационная администрация потеряла контроль над химическими веществами, ввозимыми на временно оккупированные территории Украины", — подчеркнули в ГУР.

Напомним: в США подтвердили, что Россия разместила группу разведчиков для диверсий на территории Украины, которые она намерена использовать в качестве повода для вторжения. Активная работа над этим планом уже ведется.

Как сообщал OBOZREVATEL, затопленные шахты на оккупированном Донбассе несут угрозу радиоактивного загрязнения подземных вод. Наибольшая угроза для Донецкой области – закрыта шахта "Юнком", где находится ядерный объект.