В Офисе генпрокурора начали расследование о подделках в диссертациях нардепов ОПЗЖ

Офис генпрокурора Украины начал расследование на предмет фальсификаций в диссертации народного депутата от ОПЗЖ Виктора Черного. Изучить научную работу прокуроры решили после журналистского расследования Данила Мокрика и соответствующего заявления юристов программы Bihus.Info.

Речь идет о фальсификациях и "особенностях", которые ставят под сомнение подлинность научной работы, отметили в Bihus.Info. Изучать диссертации Виктора Черного, а также и его однопартийца Ильи Кивы поручено Государственному бюро расследований.

Как сообщили журналисты, Черный защитил диссертацию на тему "Формирование и реализация механизмов предупреждения и противодействия коррупции в органах государственной власти (на примере стран ЕС и Украины)". Однако изучив материал, они нашли ряд несоответствий.

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В расследовании отмечается, что к своей научной работе Черный добавил справку о "практическом внедрении от ОО "Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению"", как считают журналисты, с поддельной подписью Ольги Руденко.

Они же отмечают, что подобную справку к своей диссертации прикрепил и Илья Кива, который ранее защитил диссертацию на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

Кроме того, Данило Мокрик указал, что оба защитившихся депутата ссылаются в своих работах на сфальсифицированный сборник материалов научно-практической конференции, которая состоялась в МАУП в 2018 году.

В работе Черного указывается, что он принимал участие в данной конференции, а также якобы опубликовал свои тезисы в научном сборнике, который вышел после нее, на страницах 149-151. Однако Мокрик указывает, что таких листов в сборнике нет вообще и он заканчивается на 144 странице.

Кроме того, журналист указывает, что в метаданных обоих файлов указан один и тот же автор - "DOVGAL", хотя они опубликованы на разных ресурсах.

Указано, что дело возбудили по ст. 358 (ч.4) - использование заведомо поддельного документа. Виновники могут отделаться штрафом или быть арестованными и лишены свободы сроком до двух лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Илья Кива защитил диссертацию и получил научную степень кандидата наук по государственному управлению.