В Одесском зоопарке леопард напал на рабочего: мужчина оказался в больнице

В Одесском зоопарке произошел трагический инцидент — леопард напал на работника, выполнявшего уборку в вольере. Пострадавший мужчина находится в больнице.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области. Приблизительно в 10 часов утра директор зоопарка обратился в полицию после того, как один из работников зоопарка вошел в вольер для уборки и на него напал леопард.

На месте происшествия полицейские обнаружили раненого работника и еще одного сотрудника, пытавшегося помочь коллеге, но сам оказался в опасной ситуации, не имея возможности покинуть вольер. Чтобы избежать дальнейших жертв, правоохранители применили оружие и обезвредили хищника.

Раненого мужчину немедленно госпитализировали. В настоящее время идет расследование, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства инцидента. Правовая оценка происшествия будет дана после завершения следственных действий.

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