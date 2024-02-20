В Одесской области взорвался автомобиль УДА: полиция подозревает покушение на умышленное убийство. Фото

Под Одессой взорвался автомобиль, в котором находились члены Украинской добровольческой армии Альберт и Наталья Кручинины. Инцидент произошел вечером 19 февраля в селе Гвардейское.

Об этом сообщили в Telegram-канале Украинской добровольческой армии. Отмечается, что за жизнь двух волонтеров сражаются врачи.

"Сегодня вечером возле одного из военных объектов в пригороде Одессы был взорван автомобиль Украинской добровольческой армии, в котором находились наши Альберт и Наталья Кручинины. Просто сейчас за их жизнь борются врачи. На месте работает полиция", – говорится в сообщении.

В УДА также опубликовали фото пострадавших от взрыва волонтеров.

Инцидент в УДА расценивают как террористический акт, совершенный вражеской ДРГ. Отмечается, что подразделения собственной безопасности Украинской добровольческой армии уже получили срочные указания.

"Призываем всех возможных очевидцев преступления, а также лиц, которым известна любая информация о его заказчиках и исполнителях, связаться с командованием УДА. Гарантируем анонимность и вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США за информацию, которая поможет задержать или ликвидировать ДРГ", – подчеркнули в УДА.

А в главном управлении Национальной полиции в Одесской области сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 15 о.п. 1 и 5 ч. 2 ст. 115 УКУ (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц). Санкция статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет тюрьмы или пожизненное заключение.

На месте происшествия работали пожарные, следственно-оперативные группы следственного управления ГУНП в Одесской области и территориального подразделения полиции, специалисты взрывотехнического управления областной полиции.

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