В Одесской области в ДТП погиб мотоциклист: подробности трагедии. Фото

Вечером 6 сентября на трассе Одесса — Рени в Татарбунарах произошло ДТП со смертельным исходом с участием мотоцикла и грузовика. 30-летний мотоциклист выехал на встречную полосу во время обгона и столкнулся с грузовым автомобилем.

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Об аварии сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Известно, что мотоцикл двигался по трассе Одесса – Рени, когда его водитель начал маневр обгона. При этом он оказался на полосе встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком, которым управлял 36-летний мужчина.

В результате удара водитель мотоцикла получил смертельные травмы. Он погиб на месте дорожно-транспортного происшествия.

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Водитель грузовика не пострадал. Полицейские проверили его на наличие алкогольного опьянения — результат оказался отрицательным.

По факту аварии следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, если оно повлекло за собой смерть потерпевшего или тяжкие телесные повреждения.

В рамках уголовного дела правоохранительные органы планируют провести ряд судебных экспертиз. Они должны помочь установить механизм столкновения и другие обстоятельства смертельного ДТП.

Полиция Одесской области призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения, не превышать установленную скорость и быть внимательными при выполнении маневров, особенно при обгоне.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Броварском районе Киевской области грузовик протаранил легковой автомобиль. Последний от удара отлетел вперед и сбил 16-летнюю девочку на пешеходном переходе.

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