В Одесской области трое детей провалились под лед: их тела нашли водолазы. Фото и видео

В Одесской области трое парней 14 и 15 лет из одного из сел Красносельской громады провалились под лед на местном пруду. Водолазы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям извлекли из воды тела погибших.

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Об этом рассказали в местной полиции. В ГСЧС уточнили, что тела детей нашли на расстоянии 70 метров от берега.

Трагедия произошла в селе Корсунка. Трое парней, двоим из которых по 15 и одному 14 лет, решили испытать на крепость лед на местном пруду, но он не выдержал.

Это увидели прохожие. Люди вызвали спасателей, однако спасти детей не удалось.

Информация о происшествии поступила в полицию сегодня, 15 февраля, около 17 часов. Правоохранители и спасатели сразу же начали поисковые мероприятия на водоеме с привлечением водолазов.

Уже в сумерках тела ребят достали из пруда – как отметили в ГСЧС, их нашли на расстоянии 70 метров от берега

Как добавили спасатели, сейчас с родственниками детей работают психологи ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсонской области четверо детей, гулявших по замерзшей реке Ингулец, также провалились под лед. Здесь одного ребенка успели спасти небезразличные люди. Но трое других погибли.

Причем сначала спасатели обнаружили тела 9-летнего мальчика и 14-летней девочки. И только спустя сутки из реки вытащили тело 13-летнего мальчика.

А 11 февраля в селе Жуковка в Киевской области мужчина на местном водоеме провалился под лед и утонул. Чтобы извлечь тело погибшего из воды, вызвали водолазов ГСЧС.

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