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В Одесской области разоблачили заместителя командира батальона, который заставлял подчиненных строить ему дом

Екатерина Белоброва
Расследования
1 минута
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В Одесской области разоблачили заместителя командира батальона, который заставлял подчиненных строить ему дом

Сотрудники Государственного бюро расследований объявили о подозрении заместителю командира батальона одной из воинских частей Одесщины в превышении и злоупотреблении своими полномочиями. В частности, он требовал от своих подчиненных строить себе частный дом на окраине областного центра.

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Об этом сообщают на сайте правоохранительного ведомства. Строительство подозреваемый затеял еще в августе 2022 года.

"Он дал указание бойцам вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины, строить для него имение под Одессой. Пока военнослужащие работали строителями, им начислялась заработная плата, как военным. Таким образом государству нанесен ущерб на сумму более 2 млн грн", – указано в деле.

В Одесской области разоблачили заместителя командира батальона, который заставлял подчиненных строить ему дом
В Одесской области разоблачили заместителя командира батальона, который заставлял подчиненных строить ему дом

Заместителю командира предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины. Санкция предусматривает наказание в виде 12 лет лишения свободы.

В Одесской области разоблачили заместителя командира батальона, который заставлял подчиненных строить ему дом
В Одесской области разоблачили заместителя командира батальона, который заставлял подчиненных строить ему дом

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