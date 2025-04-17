В Одесской области разоблачили еще три 'схемы' для уклонистов: среди задержанных - руководители медцентра психического здоровья. Фото

В Одесской области СБУ и Нацполиция разоблачили еще три "схемы" уклончан, включавших подделку медицинских документов. Среди задержанных – три руководителя областного медцентра психического здоровья.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По информации правоохранителей, организаторы незаконных схем – генеральный директор медцентра и два его заместителя.

Злоумышленники продавали уклоняющимся фиктивные медицинские выводы о тяжелых психических расстройствах. Каждый такой "документ" стоил 20 тысяч долларов США. С полученными поддельными справками призывники могли оформить инвалидность и уехать за границу. Правоохранители задокументировали более 20 эпизодов совершения преступления должностными лицами.

В то же время, в районном центре Одесщины была задержана бухгалтер городской больницы, которая за деньги продавала фиктивные справки о 2-й группе инвалидности для жен призывников. Это позволяло последним сняться с военного учета и покинуть страну.

Также был задержан 23-летний одессит, который за деньги помогал оформлять фиктивную инвалидность для родителей призывников, что позволяло последним уехать как "сопровождающие лица".

Задержанным предъявлены подозрения за ряд преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Украины : ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу, организованной группой), ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям в особый период), ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог). Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Чопском пограничном отряде разоблачили схему, по которой мужчины призывного возраста незаконно переправлялись за пределы Украины. Канал незаконного выезда за границу осуществлял свою деятельность через систему "Путь".

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области пограничники остановили легковой автомобиль Reno с винницким таксистом и четырьмя пассажирами. Все они направлялись к украинско-молдавской границе, чтобы нелегально покинуть Украину.

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