На Херсонщине мужчина 'заказал' избиение депутата: злоумышленника задержали. Видео

В Херсонской области глава объединенной территориальной общины за 7 тысяч долларов нанял преступников, чтобы те искалечили депутата этой общины. Мотивом такого поступка послужили неприязненные отношения в сфере хозяйственной деятельности.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, на окраине Одессы было инсценировано нападение на автомобиль депутата. Во время передачи "исполнителям" денежных средств главу ОТО задержали с поличным.

Совершения преступления предотвратили сотрудники СБУ и полиции Одесской области. Изначально глава общины в качества задатка передал исполнителям 1500 долларов и 10 тысяч гривен. Инсценировку нападения на автомобиль депутата провели 5 ноября. Заказчик в свою очередь убедился, что его задание "выполнено", решил передать оставшиеся средства и был задержан.

Следователи объявили мужчине подозрение по ч.2 ст.15 и ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что под Одессой было совершено нападение на депутата одной из ОТГ Херсонской области и его супругу.