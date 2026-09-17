В Одесской области микроавтобус столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие. Фото

В Одесской области ночью 17 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузовика. В результате столкновения пострадали трое пассажиров микроавтобуса, среди них 11-летний мальчик.

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Все пострадавшие были доставлены в больницу. Об этом сообщили в Нацполиции.

Как произошло ДТП

ДТП произошло ночью 17 сентября на 360-м километре автодороги Киев – Одесса, недалеко от села Новые Маяки.

Предварительно правоохранители установили, что 37-летний водитель микроавтобуса двигался в направлении Одессы и допустил столкновение с грузовым автомобилем. За рулем грузовика находился 66-летний мужчина, который ехал впереди в попутном направлении.

Пострадали трое пассажиров

В результате аварии телесные повреждения получили трое пассажиров микроавтобуса – мужчины в возрасте 36 и 39 лет и 11-летний мальчик. Их доставили в больницу.

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Водители транспортных средств не пострадали. Их проверили на наличие признаков опьянения – оба водителя были трезвыми.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии

На месте ДТП работали полицейские, спасатели и медики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Правоохранители призывают водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными и не превышать допустимую скорость.

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