В Одесской области командиру батальона объявили подозрение в растрате более 600 тыс. грн. Фото

В Одесской области разоблачили командира одного из батальонов в растрате бюджетных средств более чем на 600 тыс. грн. Комбату объявили о подозрении, ему "светит" тюремное заключение.

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Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. Отмечается, что злоумышленнику инкриминируют растрату имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенную в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Как установило следствие, в декабре 2022 года подполковник, злоупотребляя своим служебным положением, заключил договор с частным обществом и закупил у него парко-гаражное оборудование на 1 млн грн, что превышало его рыночную стоимость более чем на 600 тыс.

Как сообщили в областном управлении полиции, комбат поручил двум подчиненным изучить предложения и найти наиболее привлекательные цены для закупки оборудования. Однако несмотря на то, что ему предоставили необходимую информацию, подполковник настоял на том, чтобы победителем процедуры закупок стало ФЛП, ценовое предложение которого было значительно выше других.

А когда подчиненные попытались возразить, пригрозили им, что в случае не выполнения указанного требования их отправят в район проведения активных боевых действий.

В результате таких преступных действий комбата был подписан невыгодный договор на закупку, чем нанесен ущерб государству.

Подполковнику сообщено о подозрении, готовятся ходатайство в суд об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

За свои действия подполковник может оказаться в тюрьме на срок от 5 до 8 лет, кроме того, его лишат права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.