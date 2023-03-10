В Одесской области 3-летняя девочка утонула в бочке с водой, пока родители работали на огороде

В селе Плахтиевка в Одесской области 3-летняя девочка по имени Ева утонула в бочке с водой. Ее родители в это работали на огороде.

Видео дня

О трагедии сообщило издание "Думская". Отмечается, что ребенок находился с ними, но в какой-то момент исчез из виду.

Как сообщили журналистам источники в правоохранительных органах, родители обнаружили девочку в бочке с водой без признаков жизни.

Напомним: ранее в одном из населенных пунктов под Кривым Рогом произошла трагедия – двое детей провалились под лед. Оба несовершеннолетних не смогли выбраться из воды и погибли.

Тела несовершеннолетних обнаружили вечером в десятках метров от берега сами родители. По предварительным данным, семья благонадежна и не состоит на учете в социальных службах.

Также в Киевской области четверо детей провалились под лед на реке Рось. Две девочки, 2008 и 2010 года рождения, смогли вытащить из ледяной воды полицейские, один из которых случайно проходил рядом с местом трагедии. Еще двух девочек спасти не удалось: одна из них скончалась на месте, другая – в больнице, куда ее доставили после того, как вытащили из воды.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– с начала полномасштабной войны российские оккупанты убили в Украине 459 детей. Еще сотни несовершеннолетних пострадали в результате российской агрессии;

– в Броварах на Киевщине из многоэтажного дома выпала 11-летняя девочка. От полученных травм она погибла на месте происшествия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!