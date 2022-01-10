В Одесской области 23-летний сын убил отца в рождественскую ночь. Детали трагедии

В Одесской области в рождественскую ночь 23-летний парень убил своего отца. Сын ударил его в живот ножом.

За совершенное молодому человеку грозит не менее семи лет тюрьмы. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

46-летний житель Захаровской территориальной общины в рождественскую ночь засиделся у соседей и туда пришел его сын, который хотел забрать отца домой. Мужчине не понравилась такая забота, и он начал грубо возмущаться. Юноша в возмущении побежал домой за ножом.

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После этого ссора между отцом и сыном продолжалась на улице. Во время потасовки младший ударил главу семьи ножом в живот. Мужчину госпитализировали в больницу, где он вскоре скончался.

Правоохранители изъяли с места происшествия орудие преступления и другие вещественные доказательства и объявили правонарушителю подозрение по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины. На данный момент юношу поместили в следственный изолятор. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

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