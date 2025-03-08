В Одесской области 16-летний парень погиб от огнестрельного ранения: детали трагедии

В ночь на 8 марта полицейские Одесщины получили сообщение о смерти 16-летнего подростка от огнестрельного ранения. Прибывшие на место правоохранители установили, что погибший вместе с другом вечером 7 марта пошел в местный карьер, чтобы пострелять из ружья.

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В какой-то момент товарищ погибшего позировал с оружием для фото и случайно нажал на курок: пуля попала во второго юношу. Подробности трагедии раскрыли в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

В сообщении говорится, что сообщение о смерти парня поступило на спецлинию 102 от жительницы одного из сел Подольской громады ночью 8 марта.

"Следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции вне населенного пункта обнаружила тело юноши с огнестрельным ранением грудной клетки. Полицейские предварительно установили, что вечером двое местных 16-летних парней пошли в карьер пострелять из ружья. Там во время фотографирования, молодой человек, позировавший с ружьем, случайно нажал на курок, и произошел выстрел. В результате его товарищ получил огнестрельное ранение и погиб", – отметили в полиции региона.

Тело погибшего следователи направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая засвидетельствует причину смерти.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности).

В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз, в том числе для исследования изъятого оружия. Его происхождение выясняется.

Процессуальное руководство по делу осуществляется Подольской окружной прокуратурой. Полные обстоятельства трагедии установит следствие.

"Полицейские призывают родителей контролировать досуг детей, обучать правилам поведения с опасными предметами, в частности объяснять: обнаруженное оружие, боевые припасы или взрывоопасные вещества не следует трогать, о них сразу надо сообщить на спецлинию Национальной полиции по номеру 102 или Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по номеру 101", – отметили в ГУ НП Украины в Одесской области.

Напомним, ранее стало известно, что в Кировоградской области трое подростков провалились под лед. Произошло это в селе Новоалександровка Кропивницкого района – на реке Громоклия.

К счастью, всех троих детей удалось спасти. Двух старших ребят, 15-ти и 14-ти лет, вытащил из воды 28-летний местный житель, бросившийся на помощь, услышав крики детей. Третьего мальчика, 2014 года, спасли уже сотрудники ГСЧС совместно с правоохранителями.

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