В Одесской области 11-летний парень сбросил собаку со склона: делом занялась полиция

В одном из сел Сафьяновской громады Одесской области полиция отреагировала на видео с жестоким обращением с домашней собакой. На кадрах 11-летний парень раскручивает животное на поводке и сбрасывает его со склона.

Видео дня

По результатам проверки правоохранители составили административный протокол на мать ребенка. Информацию обнародовали на официальном сайте ГУНП Одесской области.

Инцидент обнаружили 14 января во время мониторинга интернет-сети. Полицейские оперативно установили личность ребенка – ею оказался 11-летний местный житель. Во время общения с правоохранителями парень объяснил, что воспринимал свои действия как игру. По данным полиции, собака не получил повреждений.

Поскольку ребенок не достиг возраста, с которого наступает юридическая ответственность, административный протокол составили в отношении его матери – по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет об уклонении родителей от выполнения обязанностей по воспитанию и обеспечению надлежащих условий жизни ребенка. Санкция статьи предусматривает штраф до 1700 гривен.

Кроме этого, правоохранители провели профилактическую беседу с парнем, его сверстниками, которые были свидетелями происшествия, а также с их родителями. Цель мероприятий – предотвратить подобные случаи в будущем и сформировать гуманное отношение к животным. В полиции отметили, что жестокое обращение с животными в Украине влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность от штрафов до лишения свободы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правоохранители сообщили о подозрении жительнице Обуховского района Киевской области, из-за действий которой погибло 51 животное. Женщина принимала эвакуированных котов из зоны боевых действий якобы на передержку, но не заботилась о них.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!