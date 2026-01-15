В Одесской области 11-летний парень сбросил собаку со склона: делом занялась полиция
В одном из сел Сафьяновской громады Одесской области полиция отреагировала на видео с жестоким обращением с домашней собакой. На кадрах 11-летний парень раскручивает животное на поводке и сбрасывает его со склона.
По результатам проверки правоохранители составили административный протокол на мать ребенка. Информацию обнародовали на официальном сайте ГУНП Одесской области.
Инцидент обнаружили 14 января во время мониторинга интернет-сети. Полицейские оперативно установили личность ребенка – ею оказался 11-летний местный житель. Во время общения с правоохранителями парень объяснил, что воспринимал свои действия как игру. По данным полиции, собака не получил повреждений.
Поскольку ребенок не достиг возраста, с которого наступает юридическая ответственность, административный протокол составили в отношении его матери – по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет об уклонении родителей от выполнения обязанностей по воспитанию и обеспечению надлежащих условий жизни ребенка. Санкция статьи предусматривает штраф до 1700 гривен.
Кроме этого, правоохранители провели профилактическую беседу с парнем, его сверстниками, которые были свидетелями происшествия, а также с их родителями. Цель мероприятий – предотвратить подобные случаи в будущем и сформировать гуманное отношение к животным. В полиции отметили, что жестокое обращение с животными в Украине влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность от штрафов до лишения свободы.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что правоохранители сообщили о подозрении жительнице Обуховского района Киевской области, из-за действий которой погибло 51 животное. Женщина принимала эвакуированных котов из зоны боевых действий якобы на передержку, но не заботилась о них.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!