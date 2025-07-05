В Одессе взорвалось авто с мужчиной: СБУ заявила о попытке теракта

Утром 5 июля в Одессе взорвалось легковое авто. Пострадал мужчина, находившийся в салоне, медики оказали ему помощь.

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В Службе безопасности Украины событие квалифицировали как теракт, устанавливаются его возможные исполнители. Подробности сообщили в Главном управлении СБУ в Одесской области и в полиции Одесской области.

Взрыв прогремел на улице Варненской в Киевском районе Одессы. Взорвалось авто Opel, в котором находился местный житель. Ему оказывают медицинскую помощь.

На место прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехники.

В местных пабликах начали появляться сообщения, что пострадавший мужчина якобы является военнослужащим. В официальных сообщениях правоохранительных органов об этом не упоминается. Однако в СБУ основной версией считают теракт.

"СБУ и Нацполиция проводят комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к нему. Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). О дальнейших деталях расследования будем информировать дополнительно", – отметили в региональном управлении Службы безопасности.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ предотвратила серию терактов в Харькове. Спецназовцы задержали агента ФСБ, который изготовил взрывные устройства для подрыва госучреждений.

48-летнему злоумышленнику, завербованному российскими спецслужбами через Telegram-каналы лаборанту одного из харьковских университетов, грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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