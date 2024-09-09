В Одессе во время игры в волейбол умер 19-летний курсант: СМИ раскрыли подробности

В Одессе во время игры в волейбол внезапно скончался курсант Одесского государственного университета внутренних дел Артур Дидур. В учебном заведении сообщили, что у парня преждевременно остановилось сердце.

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О произошедшей в воскресенье трагедии 8 сентября информировали местные СМИ. Другокурсник Артур играл в волейбол в спорткомплексе на улице Бугаевской, когда схватился за голову, очевидно, чувствуя себя плохо и упал без сознания.

Реанимация ему не помогла, сообщили в СМИ.

В Одесском государственном университете внутренних дел утром 9 сентября выразили сочувствие близким умершего парня и назвали его имя.

Артур учился на факультете подготовки специалистов органов досудебного расследования Нацполиции.

"С глубокой грустью и скорбью извещаем, что 8 сентября преждевременно остановилось сердце курсанта 2-го курса факультета подготовки специалистов для органов досудебного расследования Национальной полиции Украины ОГУВД рядового полиции Артура Дидура", – говорится в сообщении вуза.

В учебном заведении также сообщили, что Артур был добрым, отзывчивым человеком, надежным товарищем, добросовестным и ответственным курсантом.

"Светлый, искренний и жизнерадостный, настойчивый, трудолюбивый и целеустремленный – именно таким вспоминают Артура его сокурсники. Руководство Одесского государственного университета внутренних дел и все университетское сообщество выражает самые искренние соболезнования родным и близким в связи с непоправимой утратой. Склоняем головы в скорби и скорбим вместе с вами", – говорится в сообщении университета.

Как писал OBOZ.UA, в конце июля курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных сил погиб во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift. Причин крушения не называли. Юрий Капустенский был родом из города Самбор Львовской области.

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