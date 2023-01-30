В Одессе СБУ задержала банду чеченского авторитета, терроризировавшую местных жителей. Фото

В Одессе представители Службы безопасности Украины задержали банду чеченского авторитета Омара Бекаева по прозвищу "Омар Уфимский". Злоумышленники неоднократно терроризировали жителей всего региона.

Видео дня

Как сообщает пресс-служба ведомства, "Омар Уфимский" считается "вором в законе". Сам он находится в России, однако из страны-агрессора пытался распространить преступное влияние в причерноморском регионе Украины (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Для этого координировал банду, которая терроризировала и пыталась держать в страхе местных жителей. Злоумышленники под надуманными предлогами требовали деньги с граждан, в том числе находящихся под следствием. В случае отказа – применяли психологическое давление, насилие и угрожали убийством, в том числе родственников потерпевшего, которых обещали "найти", – сообщили в СБУ.

Уже известно, что непосредственное руководство группировкой осуществлял местный уголовник, находившийся в СИЗО.

Еще в конце августа прошлого года силовики задержали в Одессе трех активных участников банды, которым сообщили о подозрениях по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

Но лидер банды, будучи в СИЗО, продолжил преступную деятельность. Он обложил "данью" арестованных, а полученные суммы направлял на поддержку заключенных, которые отбывали наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Отмечается, что даже в случае освобождения из изолятора потерпевшие платили суммы в криминальную "кассу".

"В настоящее время СБУ заблокировала преступные действия злоумышленника и проводит комплексные мероприятия по его привлечению к ответственности. На основании собранных доказательств ему дополнительно уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины (установление или распространение преступного воздействия). Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет тюрьмы", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бекаев является гражданином РФ. В 2013 году его экстрадировали за пределы Украины в Россию. На тот момент согласно приговору Мещанского районного суда г. Москвы преступника ожидали 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!