В Одессе разоблачили масштабную схему хищения средств из бюджета. Фото и все подробности

В Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила масштабный межрегиональный конвертационный центр. Целью работы преступной организации были: минимизация налогов, формирование фиктивного налогового кредита и присвоение целевых государственных средств.

О раскрытии преступной деятельности группировки в понедельник, 9 августа сообщили на сайте СБУ. По информации силовиков, только в прошлом году из-за махинаций злоумышленников с НДС государство недополучило более 600 млн грн. в бюджет.

"Компании, которые действовали в рамках конвертационного центра, заявляли, что они ведут оптовую и розничную торговлю, однако на деле, проводили безналичные денежные операции с дальнейшим выведением средств", - рассказали в СБУ.

Видео дня

Как отметили в ведомстве, уже удалось обнаружить более 50 предприятий, через которые делки осуществляли махинации и, возможно, это далеко не все фирмы и компании, задействованные в финансовых преступлениях.

"Сначала они оформляли поддельные финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета бросали "оплату" по обязательствам за якобы товар или услугу. Затем злоумышленники снимали нал", - сказано в сообщении.

Также они помогали создавать схему формирования бестоварного налогового кредита.

Как отметили силовики, злоумышленники "залезли в карман" многих стратегически важных для региона проектов. В частности, из-за их деятельности были недофинансированы: модернизация причала Одесского морского порта, оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов, поставки оборудования на предприятие стратегического значения в сфере машиностроения.

В ведомстве отчитались, что в рамках следствия провели 24 обыска в офисных помещениях конвертцентра и по месту проживания участников преступной схемы. Силовиками были изъяты: более 2 млн грн наличности, 123 печати предприятий, которые были втянуты в схему, их уставные документы, электронные ключи и оргтехнику с документами, подтверждающими противоправную деятельность, первичную бухгалтерскую документацию и черновые записи дельцов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ в Харьковской области раскрыла преступную деятельность группировки, которая занималась вымогательством и запугиванием предпринимателей.