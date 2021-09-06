В Одессе обокрали нардепа из 'Слуги народа', в полиции открыли дело

На Киевском рынке в районе "Черемушки" города Одессы неизвестный вытащил кошелек народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Гайду. Общая сумма ущерба от кражи оценивается самим политиком в 6 тысяч 490 гривен.

Об этом сообщили авторы Telegram-канала "Одесса Info", ссылаясь на данные в райотделе Нацполиции. В кошельке у нардепа находились 3,8 тысячи гривен, 100 долларов США, банковская карта и три флешки.

Гайду уже обратился с заявлением к правоохранителям, те открыли уголовное производство по ст. 185 УК Украины (Кража). Полиция проверяет камеры видеонаблюдения, расположенные внутри и по периметру рынка, а также проводит другие мероприятия для выяснения личности злоумышленника.

Александр Гайду был избран в 2019 году народным депутатом Верховной Рады на округе №128 Николаевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле обокрали помощницу американского атташе, когда она прибыла с рабочим визитом в Киев.