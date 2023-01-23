В Одессе нашли мертвым находящегося в розыске экс-владельца "Седьмого километра". Фото
В Одессе рано-утром 23 января было обнаружено тело мужчины в одних кроссовках и нижнем белье. Оказалось, что оно принадлежит внуку основателя рынка "Седьмой километр" Виктору Добрянскому-мл, который также раньше был совладельцем крупнейшего торгового предприятия.
Об этом сообщили одесские Telegram-каналы. Умерший находился в розыскной базе украинских правоохранителей.
Как стало известно по предварительным данным, накануне своей смерти, бизнесмен отдыхал в сауне. Оттуда он внезапно для своих спутников ушел прямо неглиже и белых кедах.
42-летний Добрянский с лета 2022 года находится в розыске по делу о противоправном завладении имуществом предприятия, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и подлоге регистрационных документов (ст. 206-2, 209 и 205-1 УК Украины).
По данным следствия, действуя в сговоре с неустановленными лицами, он якобы подделал договор купли-продажи компании "Виктор Д", которой принадлежит "Седьмой километр". В тот момент владельцем фирмы была мать. Впоследствии суд признал этот документ недействительным.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина во время ссоры нанес незнакомцу более двух десятков ударов ногами по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
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