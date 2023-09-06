В Одессе нашли мертвым 19-летнего парня, пропавшего во время купания в море: детали трагедии

На пляже в элитном районе Аркадия в Одессе утром 6 сентября было обнаружено тело 19-летнего парня, который пошел купаться в море накануне вечером и больше его не видели. На рассвете водолазы спасательной службы отправились на его поиски, обнаружив бездыханным на плитах у берега.

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О трагедии сообщили в ГСЧС. Тело одессита передали правоохранителям для проведения экспертизы.

"Мы напоминаем каждому сознательному гражданину о том, что ваша безопасность в первую очередь в ваших руках! Поэтому, пожалуйста, рассчитывайте свои возможности и соблюдайте установленные правила, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций и уберечь собственную жизнь!", – призывают спасатели жителей прибрежных регионов.

Напомним, накануне бархатного сезона муниципалитет Одессы открыл шесть пляжей для посещения. Они проверены на наличие мин в акватории, а пробы воды взяты эпидемиологами, чтобы удостовериться в отсутствии холеры после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге мать бросилась спасать сына на водоеме, а результате чего захлебнулась сама. Спасателям не удалось откачать бездыханное тело, женщина скончалась.

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